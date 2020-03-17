Пациентов, сбежавших из больницы в Коммунарке, вернули в медучреждение

Об этом сообщает пресс-служба заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. Чиновница призвала жителей города ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности жизнь окружающих. Власти говорят о пациентах во множественном числе, тогда как накануне главврач больницы №40 Денис Проценко сообщал об одной женщине, сбежавшей из стационара. О других подобных случаях ничего неизвестно.

Пациенты обязаны провести в больнице две недели. Их выписывают после получения двух отрицательных тестов на коронавирус и отсутствия симптомов заболевания.