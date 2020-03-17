Правительство не планирует сокращать расходы государственного бюджета этого года, несмотря на последствия пандемии коронавируса.

Все социальные обязательства будут выполнены – говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении правительства и Центрального банка России «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития». В первую очередь это касается сферы здравоохранения, которая в сложившихся условиях становится приоритетной. Крайне важным остаются вопросы занятости и выплаты заработной платы. Будет принято решение о финансовом обеспечении больничных листов тех, кто оказался на добровольном карантине. Правительство проведет мониторинг региональных бюджетов и системно значимых компаний, с тем, чтобы оказать им поддержку в случае необходимости. В макроэкономической сфере основным трендом станет поддержание стабильности рынков, которые будут обеспечены необходимой валютной и рублевой ликвидностью



Отдельно в заявлении сказано о поддержке туристических компаний, которые до конца года будут освобождены от уплат взносов в резервные фонды.