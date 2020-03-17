«Левада-центр»: Большинство россиян не чувствует влияния западных санкций

Большинство россиян не чувствует влияния западных санкций. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», которые приводят «Ведомости». 87% респондентов сказали, что ограничительные меры не создали особых проблем лично для них и членов их семей. Это максимальный показатель с весны 2014-го года, когда были введены первые санкции.

Ранее Владимир Путин в интервью ТАСС говорил, что из-за ограничений со стороны Запада Россия потеряла около 50-ти миллиардов долларов, но смогла их компенсировать. По данным опросов, проведенных в последние годы, большинство россиян считает, что стране нужно налаживать отношения с США и Европой.