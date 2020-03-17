Правительство готово поддержать ритейлеров льготными кредитами

Об этом говорится в совместном заявлении кабмина и Центробанка, опубликованном на сайте регулятора. Пакет мер поддержки экономики вводится, чтобы минимизировать потери, связанные с распространением коронавируса. Правительство может ввести отсрочку по уплате арендных платежей, а ЦБ смягчает требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию производства лекарств и медицинского оборудования. Сокращать бюджетные расходы в этом году пока не планируется.