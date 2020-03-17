«Открытые медиа»: Власти Москвы обсуждают план полного закрытия города на карантин

Как сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на несколько источников, мера вступит в силу в том случае, если число заболевших критически вырастет к пятнице. В таком случае всех сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, переведут на работу из дома. Есть вероятность ограничения работы торговых центров, закрытия баров, кафе и ресторанов.

Как утверждается, в последние дни в мэрии обсуждается, как ограничить движение из города и работу общественного транспорта внутри столицы. Крайняя мера – его закрытие, включая метрополитен. Накануне Сергей Собянин ужесточил карантинный режим в Москве. С субботы закрываются все школы, а проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе запрещается.