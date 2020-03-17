В США сегодня проходит очередной раунд демократических праймериз

В гонке остались только бывший вице-президент Джо Байден и сенатор-социалист Берни Сандерс.

Коронавирус уже заставил два штата — Луизиану и Джорджию, перенести праймериз на июнь. Но ни один из четырех штатов, голосующих сегодня, это Огайо, Иллинойс, Аризона и Флорида, менять дату не стал. Жители Огайо попытались через суд добиться переноса выборов на лето из-за коронавируса — в этом штате у губернатора нет полномочий переносить выборы. Но суд отказал заявителям.Во Флориде, где подтверждено 159 случаев заражения коронавирусом и пять смертей, власти перенесли участки для голосования из районов проживания людей в группе риска — например, из домов престарелых и библиотек. Из-за коронавируса больше семисот человек, проводящих опросы на выходе из избирательных участков во Флориде, отказались выходить на работу. Рейтинг Джо Байдена во Флориде 65 процентов, Берни Сандерса — которого в штате не любят за идеи обложить высокими налогами богатых и антиизраильскую позицию, всего 25 процентов. Примерно такой же расклад в Иллинойсе, который дает 155 делегатов, и чуть меньше, но все равно колоссальный отрыв в пользу Байдена в Огайо и Аризоне.



Если Берни Сандерс покажет такие же результаты, как предсказывают опросы, то можно ожидать его выхода из президентской гонки после сегодняшних праймериз. Сейчас счет по делегатам составляет 889 у Байдена против 739 у Сандерса. Сегодня на кону 577 делегатов. Для автоматической номинации кандидату необходим 1991 делегат.