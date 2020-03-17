Организаторы кампании «НЕТ!» переносят митинг против поправок в Конституцию, который ранее был назначен на 22 марта. Как рассказала «Эху Москвы» один из организаторов кампании, политик Юлия Галямина, проведение подобного мероприятия в период эпидемии коронавируса может быть опасным для граждан. Галямина добавила, что, даже если организаторы не успеют провести митинг до дня голосования, мероприятие не потеряет актуальности, поэтому в таком случае будет проведено уже после референдума.

Накануне Конституционный суд поддержал поправки к Конституции. Основной закон страны в начале года предложил изменить Владимир Путин. Одна из ключевых поправок касается обнуления его президентских сроков. Это поможет действующему главе государства участвовать в выборах 2024-го года.