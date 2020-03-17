Новый рекордный обвал фондового рынка США впервые почти за 35 лет

На этом фоне президент Дональд Трамп не исключил рецессии в экономике страны.

Ведущие американские фондовые индексы на вчерашних торгах обвалились на 12-13 процентов. Сильнее всего рухнул показатель Dow Jones. Новый обвал крупнейший со времён так называемого «чёрного понедельника» 87го года. Эти события уже вспоминали в минувшую пятницу, когда фондовые рынки закрылись обвалом в 10 процентов. Теперь новое, более существенное падение. Это произошло после слов президента Дональда Трампа о возможной рецессии в американской экономике из-за ситуации с распространением коронавируса. Хозяин Белого дома допустил, что пандемия продлится до июля или августа, но возможно и дольше. Трамп предрёк экономике США невероятный рост после того как с коронавирусом будет покончено. Впрочем, последняя фраза биржи, судя по всему, не успокоила и падение фондовых индексов продолжилось. Напомню, в начале месяца США для поддержки деловой активности экстренно снизили процентную ставку федерального финансирования на полпроцента впервые со времён кризиса 2008го года. Так власти ответили на распространение коронавируса и панику на рынках. Впрочем, пока эти меры ситуацию не спасают.

Обрушение котировок на фондовом рынке США грозит повторением финансового кризиса 2008го года, что вызовет падение курсов валют многих стран. В этом случае доллар может подорожать почти до ста рублей, подсчитали аналитики агентства Bloomberg.