Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

По данным источника Интерфакса, там сдетонировал самодельный взрыпакет. С ним мужчины собирались отправиться на рыбалку. Трое находятся в тяжелом состоянии, один уже прооперирован. Региональное МВД проводит проверку. На место выехала оперативная группа.