Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

По данным источника Интерфакса, там сдетонировал самодельный взрыпакет. С ним мужчины собирались отправиться на рыбалку. Трое находятся в тяжелом состоянии, один уже прооперирован. Региональное МВД проводит проверку. На место выехала оперативная группа.
2020-03-17T08:30:00+03:00
2020-03-17T08:38:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 17 марта 2020
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