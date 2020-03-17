Столичная мэрия усилила меры безопасности из-за коронавируса

В частности, в указе говорится о запрете проводить мероприятия, численностью более 50 человек. Ограничения коснулись театров, лекториев и кинотеатров. Как рассказал «Эху Москвы» председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, пока не понятно, смогут ли при таких ограничениях работать кинотеатры. Березин также отметил, что если ограничения коснутся не только залов, но и кинотеатра в целом, то с учетом сотрудников кинотеатры придется закрыть. Это в свою очередь серьезно отразится на экономической составляющей. Ситуация может несколько улучшиться только в том случае, если пандемию признают форс-мажором.

Также по словам Березина, свои разъяснения Роспотребнадзор должен дать уже сегодня