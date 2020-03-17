Российской валюте агентство Bloomberg предсказывает новое серьёзное падение

Рубль может подешеветь почти до ста за доллар.

Резкий скачок рубля может произойти в случае обрушения котировок на фондовом рынке США, как это было в 2008м году во время глобального финансового кризиса, пишет Bloomberg. Пандемия коронавируса грозит серьёзным ухудшением экономической ситуации в мире, что повлечёт падение курсов валют многих стран. Россия исключением не станет, полагают аналитики агентства. Курс рубля может упасть на 30 процентов — до 97ми рублей за доллар, не исключает Bloomberg и напоминает, что за месяц доллар уже подорожал почти на 20 процентов к российской валюте. Отмечу, что фондовые рынки США закрылись крупнейшим за 30 лет обвалом ведущих индексов. Так индекс Dow Jones упал на 13 процентов. Это уже второй обвал за неделю. Аналитики Bloomberg также полагают, что многие страны Латинской Америки и Южной Африки, а ещё Турция, Индия и Индонезия больше всего уязвимы для укрепления доллара, так как имеют дефицит текущего счёта, а их финансовые рынки относительно неликвидны.

Курс доллара приблизился к 74-м рублям, евро стоит 82.