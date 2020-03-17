Подавляющее большинство россиян считает, что западные санкции не создают им особых проблем. Показатель в 87% стал максимальным с момент введения ограничений против России в 2014 году из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе, рассказали «Ведомостям» авторы исследования из «Левада-центра». Недавно в интервью ТАСС Владиимр Путин сказал, что санкции против России помогли включить мозги и в стране началось активное импортозамещение.
2020-03-17T07:33:00+03:00
2020-03-17T07:36:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 17 марта 2020
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