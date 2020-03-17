Норвежский актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» сообщил, что заразился коронавирусом. Исполнитель роли Тормунда написал в соцсетях, что самоизолируется с семьей. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

Тем временем, заболевшие коронавирусом американский актер Том Хэнкс и его жена выписаны из больницы в Австралии. Они будут соблюдать карантин в арендованном доме, пишет издание Hollywood reporter.