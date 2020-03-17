Норвежский актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» сообщил, что заразился коронавирусом. Исполнитель роли Тормунда написал в соцсетях, что самоизолируется с семьей. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.
Тем временем, заболевшие коронавирусом американский актер Том Хэнкс и его жена выписаны из больницы в Австралии. Они будут соблюдать карантин в арендованном доме, пишет издание Hollywood reporter.
Норвежский актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» сообщил, что заразился коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» сообщил, что заразился коронавирусом. Исполнитель роли Тормунда написал в соцсетях, что самоизолируется с семьей. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.