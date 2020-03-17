Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса. Акции рассчитаны, в основном, на 14 дней – это период самоизоляции, передает РИА. Между тем, как сообщает ТАСС, Ассоциация владельцев кинотеатров резко раскритиковала онлайн-платформы за такой шаг, который организация назвала недопустимым.
2020-03-17T07:32:00+03:00
2020-03-17T07:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 17 марта 2020
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