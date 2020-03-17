Еврокомиссия предложила главам стран Евросоюза закрыть его границы. Ожидается, что эту меру утвердят сегодня, и она вступит в силу завтра, передает ТАСС. ЕС также ограничивает экспорт медицинских защитных средств из-за пандемии коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что остановить коронавирус невозможно, можно только замедлить его распространение.