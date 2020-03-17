Еврокомиссия предложила главам стран Евросоюза закрыть его границы. Ожидается, что эту меру утвердят сегодня, и она вступит в силу завтра, передает ТАСС. ЕС также ограничивает экспорт медицинских защитных средств из-за пандемии коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что остановить коронавирус невозможно, можно только замедлить его распространение.
2020-03-17T07:31:00+03:00
2020-03-17T07:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 17 марта 2020
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