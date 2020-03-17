Конституционный суд признал законными все предложенные поправки в Конституцию

В числе самых резонансных — обнуление сроков нынешнего президента.

Менее трех дней понадобилось судьям, чтобы признать несколько десятков изменений не противоречащими Основному закону страны. Так, решено, что вопрос о предельном числе сроков полномочий президента обусловлено балансом конституционных ценностей. Возможность занимать президентское кресло в пятый и шестой раз возникнет только при поддержке народа. В документе отмечается, что данная норма не противоречит постановлению КС от 1998 года, когда Борису Ельцину запретили вновь избираться после окончания второго четырехлетнего периода президентства. КС поясняет, что нынешняя ситуация отличается тем, что меняется сама статья о сроках. При этом, подчеркивается, что в любом случае глава государства должен получить поддержку граждан на конкурентных выборах.

Что же касается общероссийского голосования, то хотя оно и не предусмотрено закрепленным в Конституции порядком принятия поправок в Основной закон, но законодатель был вправе дополнительно ввести эту процедуру «в целях конституционной легитимации своего решения».

Голосование намечено на 22 апреля. Источники ряда СМИ утверждают, что власти всерьез обсуждают его перенос из-за ситуации с короновирусом, но в Кремле говорят, что «для этого нет объективных показаний».