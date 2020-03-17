Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу коронавируса. Украинский лидер призвал правительство страны запретить междугородние перевозки, а также работу метро.
Зеленский также рекомендовал кабмину ограничить экспорт товаров.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу коронавируса. Украинский лидер призвал правительство страны запретить междугородние перевозки, а также работу метро.