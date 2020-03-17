Российская таможня до конца сегодняшнего дня должна организовать зеленый коридор для поставки товаров первой необходимости. Кроме того, предприятия получат дополнительную поддержку на время обострения ситуации с коронавирусом. Соответствующие поручения накануне дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабинет министров сформирует антикризисный фонд в размере трехсот миллиардов рублей для поддержки бизнеса и населения, добавил Мишустин.
Российская таможня до конца дня должна организовать зеленый коридор для поставки товаров первой необходимости
Российская таможня до конца сегодняшнего дня должна организовать зеленый коридор для поставки товаров первой необходимости. Кроме того, предприятия получат дополнительную поддержку на время обострения ситуации с коронавирусом. Соответствующие поручения накануне дал премьер-министр Михаил Мишустин.