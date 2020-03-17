Хакеры атаковали американский Минздрав

Как сообщает агентство «Блумберг», предполагается, что целью злоумышленников было ослабить меры, принимаемые ведомством для борьбы с коронавирусом. Подчеркивается, что неизвестным это не удалось. Расследование по факту атаки не закончено, продолжается поиск организаторов атаки или её заказчиков. Накануне стало известно, что несколько клиник в США начали испытания вакцины от коронавируса.
2020-03-17T06:33:00+03:00
2020-03-17T06:36:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 17 марта 2020
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