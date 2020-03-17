Эти тесты будут бесплатными, но проходить их всем необязательно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она подчеркнула, что так называемых тест-систем в стране достаточно. Вице-премьер также сообщила, что в России 93 заболевших коронавирусом.
Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что оплату больничных гражданам, которые находятся на карантине, будут производить каждый пятый рабочий день.
Регионы России сегодня должны предложить учреждения для тестов на коронавирус
Эти тесты будут бесплатными, но проходить их всем необязательно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она подчеркнула, что так называемых тест-систем в стране достаточно. Вице-премьер также сообщила, что в России 93 заболевших коронавирусом.