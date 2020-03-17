Регионы России сегодня должны предложить учреждения для тестов на коронавирус

Эти тесты будут бесплатными, но проходить их всем необязательно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она подчеркнула, что так называемых тест-систем в стране достаточно. Вице-премьер также сообщила, что в России 93 заболевших коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что оплату больничных гражданам, которые находятся на карантине, будут производить каждый пятый рабочий день.