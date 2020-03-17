Эммануэль Макрон заявил, что Франция теперь в условиях санитарной войны

Президент страны накануне вечером объявил о чрезвычайных мерах из-за пандемии коронавируса. Он настоятельно призвал граждан не покидать свои дома. По его словам, на ограничение передвижение людей власти вынуждены пойти, потому что французы не соблюдают рекомендации Минздрава. Макрон подчеркнул, что с этого дня границы ЕС будут закрыты на 30 дней.
2020-03-17T06:16:00+03:00
2020-03-17T06:19:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 17 марта 2020
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