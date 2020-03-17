Эммануэль Макрон заявил, что Франция теперь в условиях санитарной войны

Президент страны накануне вечером объявил о чрезвычайных мерах из-за пандемии коронавируса. Он настоятельно призвал граждан не покидать свои дома. По его словам, на ограничение передвижение людей власти вынуждены пойти, потому что французы не соблюдают рекомендации Минздрава. Макрон подчеркнул, что с этого дня границы ЕС будут закрыты на 30 дней.