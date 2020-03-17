В Гааге сегодня приступят к рассмотрению апелляции по делу генерала Ратко Младича

Пересмотреть приговор в отношении бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины требуют и защита, и обвинение.

Рассматривать апелляцию на приговор Младичу будет Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, созданный по решению Совбеза ООН. Защита генерала потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. Как сообщает ТАСС, приговором недовольна и прокуратура, которая просит признать сербского военного виновным по первому пункту обвинения – о геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

В ноябре 2017 года Младич был приговорен к пожизненному заключению Международным трибуналом по бывшей Югославии. Его признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов войны. В тюрьме он перенес три инсульта и инфаркт, и, по утверждению защиты, может быть не готов к новому судебному процессу.

В начале марта стало известно, что врачи обнаружили у Младича опухоль. Защита требует госпитализации генерала.