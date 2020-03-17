Госдума рассмотрит законопроект об ограничении цен на медицинские изделия и лекарства

Депутаты собираются проголосовать за документ во всех трех чтениях до конца недели. Темпы работы над предложением ускорили из-за роста заболеваемости коронавирусом. Парламент даст правительству возможность фиксировать цены на медицинские изделия и лекарства сроком до трех месяцев.

На эту меру кабмин может пойти в случае эпидемии или роста цены более чем на треть в течение месяца. Такое удорожание даже в условиях повышенного спроса и дефицита предложения кажется законодателям необоснованным.

По данным Росздравнадзора и ФАС, цены на наиболее востребованные в эти дни медицинские макси выросли в среднем в два раза.

Сейчас правительство может устанавливать цены только лекарства из списка жизненно важных или важнейших.