Организаторы кампании «НЕТ!» переносят митинг против поправок в Конституцию, который ранее был назначен на 22 марта. Как рассказала Эху один из организаторов кампании, политик Юлия Галямина, проведение подобного мероприятия в период эпидемии коронавируса может быть опасным для граждан.

Галямина добавила, что даже если, организаторы не успеют провести митинг до дня голосования, мероприятие не потеряет актуальности, поэтому в таком случае будет проведено уже после референдума.