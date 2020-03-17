В России возобновили уголовное дело против спецслужб США и Либерии из-за ареста летчика Константина Ярошенко

Об этом ТАСС сообщила его жена Виктория Ярошенко. В 2015 году СК возбудил уголовное дело о похищении россиянина в отношении 11 сотрудников Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, четырех сотрудников Службы безопасности Либерии, а также в отношении неустановленных лиц. Ранее производство по делу было приостановлено. Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по запросу США. В Америке пилот отбывает срок в 20 лет заключения по обвинению в контрабанде крупных партий кокаина.

