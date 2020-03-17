«Единая Россия» готова помочь поучаствовать в голосовании по Конституции россиянам в Донбассе

А также Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщил глава Высшего совета партии Борис Грызлов. По его словам, только на консульском учете российских дипмиссий состоит почти два миллиона граждан. Голосование по изменениям Конституции, которые предполагают, в том числе обнуление президентских сроков Владимира Путина, намечено на 22 апреля.
2020-03-17T05:15:00+03:00
2020-03-17T05:18:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 17 марта 2020
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