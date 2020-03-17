Власти Италии из-за коронавируса разрешили гражданам временно не платить налоги и выплаты по кредитам

Премьер-министр Джузеппе Конте накануне объявил о беспрецедентных мерах по защите населения от экономических последствий пандемии. По его словам, поправки к бюджету обойдутся в 350 миллиардов евро, передает ТАСС. В частности, 10 миллиардов пойдут на то, чтобы никто не потерял рабочее место из-за самоизоляции. С 10 марта по всей Италии действует карантин, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Граждан призывают не выходить на улицу без особой необходимости.