Мэр Москвы призвал пожилых людей, как особо уязвимых к коронавирусу, не выходить из дома

Сергей Собянин накануне вечером запретил мероприятия с численностью больше 50 человек, в том числе спортивные матчи. Ряд театров уже отменили спектакли. С 21 марта по 12 апреля будут закрыты все школы. Список стран, при прибытии из которых нужно самоизолироваться на две недели, превысил 50 – в нем вся Европа, включая Белоруссию и Украину, а также США, Иран, Южная Корея и Китай.
2020-03-17T06:34:00+03:00
2020-03-17T06:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:34, 17 марта 2020
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