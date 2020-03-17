Мэр Москвы призвал пожилых людей, как особо уязвимых к коронавирусу, не выходить из дома

Сергей Собянин накануне вечером запретил мероприятия с численностью больше 50 человек, в том числе спортивные матчи. Ряд театров уже отменили спектакли. С 21 марта по 12 апреля будут закрыты все школы. Список стран, при прибытии из которых нужно самоизолироваться на две недели, превысил 50 – в нем вся Европа, включая Белоруссию и Украину, а также США, Иран, Южная Корея и Китай.