Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%

В этом случае курс доллара приблизится к 100 рублям. Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года. Накануне ключевые индексы американских фондовых бирж рухнули на 12-13%, что стало худшим результатом за более чем 30 лет. Это произошло на фоне опасений замедления экономики и слов президента США Дональда Трампа о том, что пандемия продлится до августа.