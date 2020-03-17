Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%

В этом случае курс доллара приблизится к 100 рублям. Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года. Накануне ключевые индексы американских фондовых бирж рухнули на 12-13%, что стало худшим результатом за более чем 30 лет. Это произошло на фоне опасений замедления экономики и слов президента США Дональда Трампа о том, что пандемия продлится до августа.
2020-03-17T05:14:00+03:00
2020-03-17T05:19:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 17 марта 2020
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