Владимир Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста

Такого же звания удостоен монтажник одного из филиалов подконтрольного бизнесмену «Мостотреста» Николай Зайков. Об этом сообщается на сайте Кремля. Аркадий Ротенберг вместе с братом подростками тренировались в одном клубе самбо с Владимиром Путиным.

