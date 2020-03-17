Премьер-министры Нидерландов и Ирландии призвали граждан готовиться к резкому росту заболевших коронавирусом

Заразится больше половины жителей страны, заявил накануне Марк Рютте. В свою очередь, его ирландский коллега Лео Варадкар сказал, что число позитивных тестов будет увеличиваться примерно на 30% ежедневно по сравнению с предыдущим днем и концу месяца в Ирландии будет около 15 тысяч заболевших. По его словам, это неизбежно, несмотря на все меры, передает ТАСС.

