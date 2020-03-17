Празднование Дня космонавтики из-за коронавируса планируется перенести с 12 апреля на 4 октября

Это сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля мероприятий с числом участников более 50 человек. В случае переноса День космонавтики пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли.

