Это сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля мероприятий с числом участников более 50 человек. В случае переноса День космонавтики пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли.
Празднование Дня космонавтики из-за коронавируса планируется перенести с 12 апреля на 4 октября
Это сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля мероприятий с числом участников более 50 человек. В случае переноса День космонавтики пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли.