Президент Франции сообщил, что с этого дня внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны закрываются на 30 дней

Мера не коснется Великобритании и Швейцарии, а также заморских. В самой Франции вводятся новые ограничения. Выходить из дома без необходимости запрещено, любые массовые собрания также под запретом. За нарушение этого режима предусмотрена ответственность, передает Би-би-си. Ранее подобные меры были введены в Италии и Испании, которые серьезно пострадали от коронавируса.
2020-03-17T04:07:00+03:00
2020-03-17T04:07:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 17 марта 2020
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