Президент Франции сообщил, что с этого дня внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны закрываются на 30 дней

Мера не коснется Великобритании и Швейцарии, а также заморских. В самой Франции вводятся новые ограничения. Выходить из дома без необходимости запрещено, любые массовые собрания также под запретом. За нарушение этого режима предусмотрена ответственность, передает Би-би-си. Ранее подобные меры были введены в Италии и Испании, которые серьезно пострадали от коронавируса.