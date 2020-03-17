Джо Байден побеждает на внутрипартийных выборах в штате Вашингтон

Как пишет «Нью-Йорк Таймс», по предварительным данным, бывший вице-президент США набирает там 38%, сенатор Берни Сандерс – 36%. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 89 делегатов, которые поедут на съезд Демократической партии, где будет назван кандидат в президенты. По общему числу делегатов лидирует Байден.