Джо Байден побеждает на внутрипартийных выборах в штате Вашингтон

Как пишет «Нью-Йорк Таймс», по предварительным данным, бывший вице-президент США набирает там 38%, сенатор Берни Сандерс – 36%. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 89 делегатов, которые поедут на съезд Демократической партии, где будет назван кандидат в президенты. По общему числу делегатов лидирует Байден.
2020-03-17T03:15:00+03:00
2020-03-17T03:21:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2607026-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:15, 17 марта 2020
Загрузка комментариев...