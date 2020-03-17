Минувший понедельник стал худшим днем для фондового рынка США за последние три десятилетия

Ключевые индексы рухнули на 12-13%. Это произошло на фоне опасений глобальной рецессии из-за спада производства в связи с коронавирусом. Как сообщает газета Wall Street Journal, акции ряда компаний ускорили падение после слов президента Дональда Трампа о том, что ситуацию с распространением коронавируса не удастся взять под контроль ранее августа