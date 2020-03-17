Минувший понедельник стал худшим днем для фондового рынка США за последние три десятилетия

Ключевые индексы рухнули на 12-13%. Это произошло на фоне опасений глобальной рецессии из-за спада производства в связи с коронавирусом. Как сообщает газета Wall Street Journal, акции ряда компаний ускорили падение после слов президента Дональда Трампа о том, что ситуацию с распространением коронавируса не удастся взять под контроль ранее августа
2020-03-17T03:15:00+03:00
2020-03-17T03:15:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 17 марта 2020
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