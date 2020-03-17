На Украине в Киеве, Харькове и Днепре с этого дня закрыто метро

С полудня среды в стране прекращаются железнодорожные, авиа— и автобусные междугородние пассажирские перевозки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение правительства. Так же с этого дня на Украине из-за угрозы коронавируса запрещены все мероприятия с более 10 участниками.
2020-03-17T03:14:00+03:00
2020-03-17T03:15:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 17 марта 2020
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