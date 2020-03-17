На Украине в Киеве, Харькове и Днепре с этого дня закрыто метро

С полудня среды в стране прекращаются железнодорожные, авиа— и автобусные междугородние пассажирские перевозки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение правительства. Так же с этого дня на Украине из-за угрозы коронавируса запрещены все мероприятия с более 10 участниками.