Власти Москвы и Подмосковья запретили проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50

Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей старшего возраста, как наиболее уязвимых к коронавирусу, без необходимости не покидать квартиру. С субботы все школы закрываются до 12 апреля. Требование самоизолироваться на 2 недели теперь распространяется на граждан, прибывших в Москву из всех государств Европы, в том числе Украины и Белоруссии, а также совместно проживающих с ними лиц.
2020-03-17T03:14:00+03:00
2020-03-17T03:14:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 17 марта 2020
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