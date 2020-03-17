Власти Москвы и Подмосковья запретили проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50

Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей старшего возраста, как наиболее уязвимых к коронавирусу, без необходимости не покидать квартиру. С субботы все школы закрываются до 12 апреля. Требование самоизолироваться на 2 недели теперь распространяется на граждан, прибывших в Москву из всех государств Европы, в том числе Украины и Белоруссии, а также совместно проживающих с ними лиц.