Конституционный суд счел, что президент может возглавлять Россию больше 2 сроков подряд только при поддержке народа

Об этом сообщает РИА со ссылкой на заключение КС о соответствии Конституции закона о ее изменении. В документ, принятый по инициативе Владимира Путина, вошли поправки об обнулении его президентских сроков. Это даст ему возможность быть у власти до 2036 года. В действующей Конституции один и тот же человек может быть президентом не более двух сроков подряд.