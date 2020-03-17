Конституционный суд счел, что президент может возглавлять Россию больше 2 сроков подряд только при поддержке народа

Об этом сообщает РИА со ссылкой на заключение КС о соответствии Конституции закона о ее изменении. В документ, принятый по инициативе Владимира Путина, вошли поправки об обнулении его президентских сроков. Это даст ему возможность быть у власти до 2036 года. В действующей Конституции один и тот же человек может быть президентом не более двух сроков подряд.
2020-03-17T02:18:00+03:00
2020-03-17T02:18:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:18, 17 марта 2020
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