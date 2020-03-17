В США начали испытывать на людях вакцину от коронавируса

Об этом сообщает СNN. По словам экспертов, чтобы доказать безопасность и эффективность препарата, потребуются месяцы. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, за прошедшие сутки зафиксировано почти 14 тысяч случаев заражения, почти все – за пределами Китая, где появился новый коронавирус. Общее число выявленных больных с начала пандемии приближается к 170 тысячам.
2020-03-17T02:17:00+03:00
2020-03-17T02:17:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:17, 17 марта 2020
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