В США начали испытывать на людях вакцину от коронавируса

Об этом сообщает СNN. По словам экспертов, чтобы доказать безопасность и эффективность препарата, потребуются месяцы. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, за прошедшие сутки зафиксировано почти 14 тысяч случаев заражения, почти все – за пределами Китая, где появился новый коронавирус. Общее число выявленных больных с начала пандемии приближается к 170 тысячам.