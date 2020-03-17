Президент Франции объявил, что граждане живут в условиях санитарной войны

В ближайшие две недели передвижения внутри страны будут серьезно ограничены, предупредил Эммануэль Макрон. По его словам, собрания, дружеские и семейные встречи не будут разрешены. Макрон добавил, что с полудня границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Президент настоятельно призвал французов отменить уличные прогулки, сохранив лишь самые необходимые перемещения. Он попросил соотечественников не покидать без необходимости дома и соблюдать санитарные нормы. Эммануэль Макрон также пообещал меры поддержки малому бизнесу.

