В Москве с этого дня запрещены мероприятия с численностью больше 50 человек, в том числе спортивные матчи

Как сообщил мэр Сергей Собянин, такие меры приняты для профилактики распространения в городе коронавирусной инфекции. Они действуют до 10 апреля. Ряд театров уже отменили спектакли. С 21 марта по 12 апреля будут закрыты все школы. Мэр призвал родителей школьников не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Список стран, при прибытии из которых нужно самоизолироваться на две недели, превысил 50 – в нем вся Европа, включая Белоруссию, а также США, Иран, Южная Корея и Китай.