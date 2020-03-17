В Петербурге умер один из основателей рок-группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов

Музыкант, поэт и художник скончался в возрасте 55 лет, об этом сообщает сетевое издание «Фонтанка» со ссылкой на его подругу. Причины смерти не называются. Константин Рябинов вместе с Егором Летовым основали «Гражданскую оборону» в 1984 году, затем были и другие совместные проекты.