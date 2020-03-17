Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые заразились коронавирусом, выписаны из больницы

Об этом 63-летний лауреат «Оскара» сообщил изданию Hollywood reporter. По его словам, они прошли лечение и сейчас находятся на карантине в арендованном доме в Австралии. Том Хэнкс приехал на съемки картины режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Накануне актеры Идрис Эльба и Ольга Куриленко, которые живут в Великобритании, сообщили, что сдали положительные тесты на коронавирус.