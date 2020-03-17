На Украине с этого дня закрыты все метрополитены и остановлен междугородний общественный транспорт

Городским перевозчикам разрешат возить до 10 пассажиров в маршрутках и до 20 в автобусах, троллейбусах и трамваях, передает ТАСС. Въезд в страну иностранцам запрещен на две недели. Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером призвал правительство с этого дня из-за коронавируса запретить мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Глава государства попросил церковные организации отнестись к этому с пониманием.