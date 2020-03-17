В Москве из-за коронавируса запретили мероприятия с числом участников более 50

Театры отменили спектакли, билеты в кино будут продавать по 50 штук на один сеанс, передает ТАСС. Все школы в Москве будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. Касается ли распоряжение мэра Сергея Собянина работы торговых центров, пока неясно. Власти России вводят все новые ограничения из-за пандемии. Со среды в страну запретят въезд иностранцев.
2020-03-17T01:05:00+03:00
2020-03-17T01:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 17 марта 2020
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