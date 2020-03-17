Лидеры Турции, Германии и Франции сегодня встретятся в Стамбуле для обсуждения ситуации с беженцами из Сирии

Миграционный кризис возник в конце февраля, когда Анкара объявила, что больше не будет препятствовать потоку мигрантов в Европу.

На саммит в Стамбул сегодня прибудут канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также, возможно, британский премьер Борис Джонсон. Об этом неделю назад объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду на то, что ситуация с беженцами на продлится долго и ЕС до ближайшего саммита 26 марта решиться обновить соглашение, подписанное с Анкарой в 2016 году. В соответствии с этим договором турецкие власти, среди прочего, обязались принимать назад всех беженцев, которые нелегально попадают из Турции в Грецию. Ранее Турция и ЕС обменялись резкими комментариями относительно ситуации с нелегалами. Брюссель обвинил Анкару в попытке шантажа наплывом мигрантов, а Эрдоган упрекнул своих европейских партнеров в невыполнении обещаний.

Решение об открытии границ с ЕС Анкара приняла на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб, который произошел после взаимных обстрелов турецких войск и сирийских правительственных сил.