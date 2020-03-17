Во Франции из-за пандемии коронавируса с сегодняшнего дня приостановлено начисление счетов за воду, электричество, газ

Правда, это касается не граждан, а только отдельных малых предприятий. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Он пояснил, что с этого дня вводятся ограничения на перемещения по улицам, многие будут вынуждены оставаться дома и такая мера нужна, чтобы никто, уходя на карантин, не остался без средств.
2020-03-17T00:04:00+03:00
2020-03-17T00:14:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 17 марта 2020
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