Правительство до конца дня обнародует план по борьбе с коронавирусом

Первоочередными мерами премьер Михаил Мишустин накануне назвал поддержку отрасли торговли, которая упростит ее функционирование и поможет сформировать достаточный запас товаров первой необходимости. По словам главы кабмина, торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач.

План должен включать поддержку отраслей малого и среднего бизнеса, которые больше других страдают от распространения коронавируса.

Для граждан начнет действовать система онлайн-оповещения и единая горячая линия. От Госдумы ждут принятия закона, который разрешит покупку лекарственных средств без рецепта в интернете. На поддержку граждан и предпринимателей Белый дом выделит 300 миллиардов рублей.

Туристическая и авиационная отрасли получат отсрочки по взысканию налогов.