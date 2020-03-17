В Москве отменяются массовые мероприятия и закрываются школы

Столичные власти ввели новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Согласно указу, опубликованному на сайте мэра Сергея Собянина, до 10 апреля запрещаются любые досуговые мероприятия, в том числе культурные и спортивные на улице – с любым числом участников, а в закрытых помещениях с участием более 50 человек. Приостановлена программа «Московское долголетие» и мероприятия, проводимые на базе городских центров социального обслуживания. Пожилых москвичей призывают максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. Более чем до 70 расширен список стран, вернувшись из которых нужно пройти 14-дневный карантин. То же самое касается тех, кто живет вместе с этими людьми. С сегодняшнего дня режим свободного посещения вводится в учреждениях дополнительного образования и спортивных школах. А уже с субботы и до 12 апреля эти заведения, а также общеобразовательные школы будут закрыты. В мэрии подчеркивают, что это означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому. Родителей просят не пускать детей в общественные места.

Карантин пока не касается детских садов, православных храмов и ресторанов.