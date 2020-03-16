О дополнительных ограничениях в связи с пандемией коронавируса также объявили власти Москвы и Подмосковья

На три недели закрываются государственные школы, в том числе спортивные и учреждения дополнительного образования. В Москве детей отправят по домам в ближайшую субботу, в области – в следующий понедельник. И в Москве, и в Подмосковье запрещены массовые мероприятия: на улицах — полностью, в помещении могут собираться максимум 50 человек. Эти меры будут действовать минимум до 10 апреля.